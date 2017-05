Zaposleni v kranjski porodnišnici zahtevajo zamenjavo v. d. direktorice

Kranj, 10. maja - Zaposleni v Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj so se izrekli proti pred kratkim imenovani v. d. direktorice Poloni Podnar in zahtevajo njeno zamenjavo. A predsednica sveta zavoda Alenka Bradač seje sveta ne bo sklicala, dokler se z ministrstvom za zdravje ne dogovorijo o reševanju finančne situacije bolnišnice.