Peršak zadovoljen z ravnjo kulture v savinski regiji

Velenje, 10. maja - Minister za kulturo Tone Peršak in državna sekretarka Damjana Pečnik sta v okviru regionalnega obiska vlade v savinjski regiji obiskala več lokacij z dobrimi praksami na področju varovanja in ohranjanja kulturne dediščine. Srečala sta se s predstavniki Bošnjaškega mladinskega kulturnega društva Velenje in v Celju obiskala vel kulturnih institucij.