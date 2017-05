Bruselj bo predstavil spomladansko gospodarsko napoved

Bruselj, 11. maja - Evropska komisija bo danes objavila spomladansko gospodarsko napoved za območje evra, EU in vsako posamezno članico, ki bo vključevala podatke o rasti, brezposelnosti, javnih financah in inflaciji. V zimski napovedi je občutno izboljšala obete za Slovenijo in nekoliko za Evropo, ki ji je napovedala plovbo po razburkanih vodah.