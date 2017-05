Na mestu predsednika GZS bo Mačkoška nasledil Boštjan Gorjup

Ljubljana, 10. maja - Skupščina Gospodarske zbornice Slovenije je izvolila novega predsednika. To bo postal direktor družbe BSH Hišni aparati iz Nazarij Boštjan Gorjup, ki bo na čelu GZS zamenjal Marjana Mačkoška. Gorjupova vizija je vzpostaviti bolj učinkovito zbornico, ki bo znala svoje želje bolje zastopati in doseči rezultate v komunikaciji z vlado in sindikati.