Letošnji Ljubljana festival z več večjimi in manj manjšimi dogodki

Ljubljana, 10. maja - Ljubljana Festival bo tudi v 65. izvedbi ponudil slovita glasbena imena. Med drugim bodo po besedah direktorja in umetniškega vodje festivala Darka Brleka gostili najpomembnejši ruski kulturni ustanovi: Sanktpeterburško filharmonijo in Mariinsko gledališče ter vrsto drugih orkestrov, solistov in komornih zasedb. Premiero bo doživel muzikal Vesna.