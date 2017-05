V protimafijski operaciji na Siciliji aretirali 14 ljudi

Catania, 10. maja - Italijanska policija je na območju Trapanija na Siciliji ponoči izvedla obsežno operacijo proti mafiji, v kateri so aretirali 14 ljudi. Med njimi so tudi sodelavci enega od mafijskih šefov Cosa Nostre Mattea Messine Denara, ki ga že več let iščejo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.