Dostop poslancev do informacij po ocenah dober, a z možnostjo izboljšanja

piše Aleš Kocjan

Ljubljana, 14. maja - Zakonodaja poslancem za potrebe opravljanja dela zagotavlja dostop do informacij različnih institucij in organov, dodatno lahko informacije pridobivajo preko odborov in preiskovalnih komisij. Po mnenju predsednika DZ Milana Brgleza pridobivanje informacij poteka relativno dobro, bi pa ga bilo z višjo politično kulturo mogoče še izboljšati.