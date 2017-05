Najmanj deset otrok umrlo v prometni nesreči na Kitajskem

Peking, 9. maja - V hudi prometni nesreči avtobusa na vzhodu Kitajske je danes umrlo dvanajst ljudi, med njimi deset otrok iz Južne Koreje in Kitajske, poročajo tuje tiskovne agencije. Avtobus z otroki, starimi med tri in šest let, je v predoru zagorel, so sporočile lokalne oblasti. V nesreči je bil huje ranjen tudi učitelj.