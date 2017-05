Papež Frančišek bo med obiskom na Portugalskem za svetnika razglasil pastirčka iz Fatime

pripravila Maja Cerkovnik

Vatikan, 11. maja - Papež Frančišek bo v petek in soboto na obisku na Portugalskem, kjer bo v romarskem središču Fatima za svetnika razglasil brata in sestro, ki se jima je leta 1917 kot otrokoma prikazala Marija. Sobotne slovesnosti, ki bo potekala na stoto obletnico Marijinih prikazanj v Fatimi, se bo udeležilo 80 kardinalov in škofov ter 400.000 romarjev.