Nadzorniki SDH tudi o prodaji NLB

Ljubljana, 9. maja - Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga (SDH) je na ponedeljkovi seji med drugim obravnaval tudi potek prodajnih postopkov v Cimosu in NLB. "NLB in SDH izvajata vse predvidene aktivnosti v zvezi s pripravo na izvedbo transakcije v sodelovanju z izbranimi svetovalci skladno z zastavljenimi cilji in časovnico," so sporočili iz SDH.