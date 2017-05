Tudi ponovljen razpis za prodajo mladinskega počitniškega doma na Krku neuspešen

Domžale, 8. maja - Tudi na ponovljenem razpisu petih občin za prodajo skupnega mladinskega počitniškega doma na hrvaškem otoku Krk ni bilo nobene ponudbe. Odločitev o nadaljevanju postopka oziroma o nadaljnjih aktivnostih bo moralo sprejeti vseh pet občin skupaj, in sicer Domžale, Trzin, Lukovica, Moravče in Mengeš, so za STA sporočili iz Občine Domžale.