Za univerzo sindikalni poziv k odstopu Marušiča neprimerno vmešavanje

Koper, 8. maja - Na Univerzi na Primorskem so poziv visokošolskega sindikata k odstopu rektorja Dragana Marušiča označili za neprimerno vmešavanje v volitve in notranje zadeve univerze. Sindikat je Marušiča pozval k odstopu zaradi dveh sodb sodišča zoper Marušiča oz. univerzo zaradi odpovedi in mobinga zoper nekdanjo direktorico študentskih domov Astrid Prašnikar.