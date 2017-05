DZ tudi v ponovnem glasovanju potrdil zakon o drugem tiru

Ljubljana, 8. maja - DZ je z 49 Glasovi za in 25 proti še drugič v dobrih dveh tednih potrdil zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper. Poslanci so morali o zakonu ponovno odločati zaradi veta, ki ga je na zakon vložil državni svet. Podporo zakonu so sicer tudi tokrat zagotovile le koalicijske stranke.