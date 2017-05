Drava festival z dogodki vzdolž reke letos kar dva meseca

Maribor, 8. maja - Vzdolž reke Drave v Sloveniji bo med 13. majem in 16. julijem ponovno potekal Drava festival, ki so ga s ciljem povezovanja različnih ponudnikov ob reki prvič izvedli lani. Letos bo trajal več kot dva meseca, ponovno pa prinaša serijo izobraževalnih, športnih in kulturnih dogodkov, namenjenih spodbujanju sonaravnega življenja na in ob Dravi.