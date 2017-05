NIJZ: Tema maturitetnega eseja javnozdravstveno neprimerna

Ljubljana, 8. maja - Tema letošnjega maturitetnega eseja iz slovenščine, Samomor kot izhod iz družbenega kolesja, je v minulih dneh sprožila burne razprave. Mnogi so bili kritični, češ da je neprimerna, drugi so očitke zavračali s tezo zrelosti maturantov. Na NIJZ so temo ocenili kot javnozdravstveno neprimerno.