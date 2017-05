Zakrajšek pred drugo bančno komisijo DZ podobno kot pred prvo

Ljubljana, 8. maja - Preiskovalna bančna komisija DZ je danes zaslišala Borisa Zakrajška, ki je med letoma 2002 in 2008 vodil hčerinsko družbo NLB v Nemčiji LHB Frankfurt, prej pa bil v upravi NLB. Za bančno sanacijo so po njegovem krive napačne poteze in prepozna reakcija, kar je povedal že na zaslišanju leta 2014 pred prvo bančno komisijo DZ.