Ustavni sodniki razveljavili odločitev višjega sodišča za stečaj Kolosej kinematografov

Ljubljana, 8. maja - Ustavno sodišče je razveljavilo sklep Višjega sodišča v Ljubljani, ki je oktobra lani ustavilo prisilno poravnavo družbe Kolosej kinematografi in začelo stečaj nad to družbo. Ustavni sodniki so ugotovili, da je višje sodišče poseglo v ustavne pravice družb Onisac in Kolosej zabavni centri. Zdaj mora o pritožbi na prisilno poravnavo spet odločati.