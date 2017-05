Francoski in svetovni mediji pozdravljajo zmago Macrona, a opozarjajo na izzive

Pariz/Berlin/London, 8. maja - Izvolitev sredinskega Emmanuela Macrona za novega predsednika Francije predstavlja zmago nad populizmom in olajšanje za Evropo, a pred najmlajšim voditeljem francoske države doslej so težki izzivi, ki se začenjajo že s parlamentarnimi volitvami, danes pišejo francoski in svetovni mediji.