Finance: Zakaj so start-upi tako kul? (8. 5.)

Ljubljana, 7. maja - Za večino startupovskih zgodb niste in ne boste nikoli slišali. Preprosto zato, ker jih toliko propade. V Sloveniji in svetu je uspelo denimo Outfitu7. V tej zgodbi se je poklopilo vse. Proizvod, ki je postal globalna zgodba, nekaj let strme rasti in na koncu prodaja. Za milijardo evrov, v Financah piše Jurij Šimac.