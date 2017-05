V večini Francije so se zaprla volišča; glede na ankete v prednosti Macron

Pariz, 7. maja - V Franciji so se ob 19. uri zaprla volišča v večini krajev, razen v večjih mestih. Tam bodo odprta do 20. ure, tedaj pa je pričakovati tudi objavo izidov vzporednih volitev. Belgijski mediji, za katere volilni molk ne velja, medtem navajajo izide anket, po katerih je z med 60 in 64 odstotki zmagal sredinski Emmanuel Macron.