Zaključuje se tudi smučarska sezona na Kaninu

Bovec, 6. maja - Tudi na obnovljenem smučišču na Kaninu so zaključili letošnjo smučarsko sezono. V približno 144 dneh delovanja smučarskih naprav so prepeljali okrog 20.000 potnikov, prav toliko pa jih je na Kanin prišlo tudi po italijanski strani. Z italijansko stranjo že snujejo novo sodelovanje za poletno in tudi novo zimsko sezono.