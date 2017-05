V bližini francoske vojaške baze prijeli domnevnega skrajneža

Pariz, 5. maja - Francoska policija je v noči na danes v bližini vojaške baze v mestu Evreux na severozahodu države aretirale domnevnega islamista, nekdanjega francoskega vojaka. Že pred tem so našli njegov avtomobil, v katerem so našli orožje in ključ USB, na katerem je bila po navedbah virov blizu preiskave prisega zvestobe skrajni skupini Islamska država (IS).