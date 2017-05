Z vladnim falconom v dveh letih prepeljali 21 organov za presaditev

Brnik, 5. maja - Slovenska vojska je z vladnim letalom falcon v dveh letih od sklenitve sodelovanja z zavodom Slovenija Transplant za nujne prevoze človeških organov prepeljala 21 organov in protistrup. Predstavniki zavoda in ministrstva za obrambo so na današnji predstavitvi na Brniku sodelovanje označili za dobro in dodali, da število prevozov narašča.