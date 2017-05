Mladi v simulaciji Evropskega parlamenta za znižanje volilne pravice na 16 let

Ljubljana, 5. maja - Mladi so se danes v okviru simulacije Evropskega parlamenta preizkusili v vlogi evropskih poslancev. Razpravljali so o predlogu znižanja starostne meje za pridobitev volilne pravice na 16 let ter ga z glasovanjem tudi potrdili. Hkrati so sprejeli sklep, da se starostna meja najprej zniža le za lokalne, kasneje pa tudi za parlamentarne volitve.