Letalska skupina IAG s padcem četrtletnega dobička

London, 5. maja - Letalska skupina IAG, ki med drugim združuje britansko in špansko letalsko družbo British Airways in Iberia, je prvo letošnje četrtletje zaključila s 27 milijoni evrov čistega dobička. To je 74 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani, k padcu pa je precej prispeval šibkejši funt, poroča francoska tiskovna agencija AFP.