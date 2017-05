V Novem mestu vztrajnostni perfomans Časovni zamik - Kemobrionični vrt

Novo mesto, 5. maja - V Galeriji Simulaker v Novem mestu bodo drevi ob 20.00 uri odprli vztrajnostni perfomans v odprtem laboratoriju Časovni zamik - Kemobrionični vrt, pri izvedbi katerega so se združili intermedijska umetnica Robertina Šebjanič, kuratorka Ida Hiršenfelder in glasbeni producent Aleš Hieng - Zergon. Njihova postavitev bo na ogled do 27. maja.