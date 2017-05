V Kranju se predstavljajo likovni umetniki z avstrijske Koroške

Kranj, 5. maja - Likovno društvo Kranj in Mestna občina Kranj danes ob 17. uri v galeriji kranjske mestne občine pripravljata odprtje razstave del petih umetnikov z avstrijske Koroške. Gostovanje umetnikov so zajeli pod naslovom 5, razstava pa bo na ogled do 14. junija. Sočasno tudi kranjski umetniki gostujejo v Avstriji.