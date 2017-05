Tudi letos urbani sprehodi Jane's Walk spodbujajo hojo po vsakdanjih opravkih

Ljubljana, 5. maja - Od danes pa do nedelje bodo že enajstič potekali urbani sprehodi Jane's Walk, ki spodbujajo hojo po vsakdanjih opravkih in izpostavljajo njen pomen za vitalnost mest. V Sloveniji urbane sprehode od leta 2011 podpira Inštitut za politike prostora in tudi letos je v organizaciji lokalnih partnerjev napovedano 25 sprehodov v 19 mestih po Sloveniji.