Madžarsko tožilstvo za dosmrtni zapor odgovornih za smrt 71 beguncev v tovornjaku

Kecskemet, 4. maja - Madžarsko tožilstvo zahteva dosmrtni zapor za četverico odgovornih za smrt 71 beguncev, ki so jih leta 2015 našli v zapuščenem tovornjaku na avstrijski avtocesti. Afganistanec in trije Bolgari so obtoženi večkratnega okrutnega umora in trgovanja z ljudmi, je danes v Kecskemetu sporočil tožilec Laszlo Nanasi. Sojenje naj bi se začelo junija.