Mladi na posvetu z vlado izpostavili predvsem probleme pri zaposlovanju in pridobivanju stanovanja

Ljubljana, 4. maja - Predstavniki mladih so na posvetu s predstavniki vlade opozorili na problem negotovih oblik dela, težave pri reševanju stanovanjskega problema in slabo povezanost izobraževanja z gospodarstvom. Predsednik vlade Miro Cerar in nekateri ministri so poudarili, da nekatere ukrepe za reševanje teh težav že izvajajo, še kar nekaj pa jih načrtujejo.