Vlada ni naklonjena predlogu za možnost kajenja na gledaliških odrih

Ljubljana, 4. maja - Vlada ni naklonjena predlogu dopolnitve zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, ki ga je v DZ predložila skupina poslank in poslancev koalicijskih SMC in DeSUS s prvopodpisanim Sašo Tabakovićem. Po njihovem predlogu bi lahko na gledaliških odrih med predstavo kadili zeliščne izdelke.