Zaključena 33-dnevna misija Balkan Rivers Tour za ohranitev in zaščito naravnih rek

Trenta/Budva, 4. maja - Kajakaši iz vse Evrope so zaključili 33-dnevno misijo Balkan Rivers Tour, s katero so opozarjali na zaščito naravnih rek. Misija se je začela na Soči, kajakaši pa so obšli sedem jezov, da so priveslali do morja, kjer so zaključili z veslanjem od izvira in po toku Morače do Skadarskega jezera in ustja reke Bojane v Jadransko morje v Črni gori.