BMW ob višjem dobičku optimistično glede letošnjih ciljev

München, 4. maja - Nemški proizvajalec avtomobilov BMW je v prvem letošnjem četrtletju ustvaril 2,15 milijarde evrov čistega dobička, kar je 31 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Prihodki so se povečali za 12,4 odstotka na 23,45 milijarde evrov. V družbi so ob tem dejali, da so rezultati spodbuda za uresničevanje letošnjih ciljev, ki vključujejo nove rekorde.