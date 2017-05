Steletova nagrada za življenjsko delo Milanu Sagadinu

Ljubljana, 8. maja - Steletovo nagrado za življenjsko delo in vrhunske dosežke za prispevek k ohranitvi in predstavitvi kulturne dediščine bodo opoldne v Narodni galeriji podelili Milanu Sagadinu. Steletova priznanja pa bodo prejeli Danijela Brišnik in Marjana Krumpestar, Marija Režek Kambič, Saša Arsenovič ter delovna skupina za sanacijo posledic žleda.