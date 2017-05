ŠOS v DZ z zakonom za urejanje položaja študentov

Ljubljana, 4. maja - Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) bo danes v DZ vložila pobudo volivcem za predlog zakona za urejanje položaja študentov, s katerim želijo odpraviti nekatere sistemske pomanjkljivosti in varčevalne ukrepe. Predlog je "odziv na zaprta vrata na vladni strani" in na vsakodnevne težave, s katerimi se srečujejo študenti, so sporočili iz ŠOS.