Občina Ribnica na Pohorju išče koncesionarja za vlečnici

Ribnica na Pohorju, 6. maja - Občina Ribnica na Pohorju želi prek javnega razpisa podeliti koncesijo za gradnjo in obratovanje žičniških naprav. Občina bo koncesijo podelila brezplačno za največ 15 let. Župan občine Srečko Geč verjame, da bodo našli koncesionarja in tako nadaljevali turistični razvoj v tej pohorski občini. Rok za prijavo na razpis se izteče 1. junija.