Po mnenju psihologinje Jus Ašičeve pomembno, da so dijaki pred maturo naspani

Ljubljana, 3. maja - Obdobje mature je za dijake izredno stresno, saj štiri leta poslušajo o pomenu mature in dobrih rezultatov za vpis na študij. "Pomembno je, da so dijaki naspani, da zajtrkujejo, imajo s seboj vodo in vse potrebno, skladno z navodili maturitetne komisije, vključno z osebnim dokumentom in so v šoli pravočasno," pravi psihologinja Majda Jus Ašič.