Z dobrodelnim koncertom zbiranje sredstev za osebe s posebnimi potrebami

Ljubljana, 5. maja - S koncertom Lahko sem srce bodo nocoj v ljubljanskem Cankarjevem domu zbirali sredstva za podporo ljudem z Downovim sindromom, motnjo v duševnem razvoju in cerebralno paralizo. Kot so zapisali organizatorji, želijo s koncertom tudi dvigniti zavedanje o potrebah teh ljudi in okrepiti možnosti za izboljšanje njihovega položaja v družbi.