Več kot 500 zobozdravnikov bo v maju brezplačno pregledovalo ustne votline

Ljubljana, 3. maja - V tem mesecu bo več kot 500 zobozdravnikov opravljalo brezplačne preglede ustne votline, da bi odkrili morebitne zgodnje maligne spremembe v ustni votlini in ozavestili prebivalstvo o raku ustne votline. Za rakom ustne votline lahko zboli vsak, pogostejši pa je pri moških, starejših od 40 let. Pri nas vsako leto umre 50 bolnikov to vrsto raka.