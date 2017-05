Hotel na Golteh bo zaprt do začetka julija

Mozirje, 6. maja - Potem ko je februarja novi večinski lastnik družbe Golte postalo podjetje Sicom Invest, to na Golteh načrtuje več novosti in naložb. Trenutno potekajo obnovitvena dela v hotelu, ki bo zaprt do začetka julija. Začetek del za dokončanje apartmajskega naselja se je nekoliko premaknil, v družbi so izvedli tudi nekaj kadrovskih sprememb.