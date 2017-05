Začenjajo se tradicionalne Majske igre ljubljanskih študentov

Ljubljana, 8. maja - Nocoj se s koncertom v Rožni dolini začenjajo 34. Majske igre, ki bodo v treh tednih na različnih lokacijah v Ljubljani združevale kulturo, šport in zabavo. Vsako leto privabijo okoli 50.000 obiskovalcev, namen iger pa je študente s športnimi, kulturnimi in glasbenimi doživetji spodbuditi, da se družijo in spoznavajo, so zapisali organizatorji.