Švedska ne bo več sistematično nadzirala avtobusov, vlakov in trajektov z Danske

Stockholm, 2. maja - Švedska notranji minister Anders Ygeman in ministrica za infrastrukturo Anna Johansson sta danes v Stockholmu napovedala, da Švedska ne bo več sistematično nadzirala potnikov na avtobusih, vlakih in trajektih z Danske. Bo pa policija še dodatno okrepila nadzor določenih cestnih povezavah, poroča švedska izdaja portala The Local.se.