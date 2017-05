BP kuje dobičke na račun visokih cen nafte

London, 2. maja - Višje cene nafte so britanskemu naftnemu koncernu BP v začetku leta pripomogle k občutnemu povečanju dobička. V prvem četrtletju je čisti dobiček znašal 1,4 milijarde dolarjev (1,28 milijarde evrov), so sporočili iz koncerna. Pred letom dni je bila v poslovnih knjigah še zapisana izguba, in sicer v višini več kot pol milijarde dolarjev.