Makedonska opozicija napovedala oblikovanje vlade

Skopje, 30. aprila - Makedonska opozicija, zbrana okrog socialdemokratov (SDSM) Zorana Zaeva, je danes napovedala, da bo kmalu začela oblikovati novo vlado. Po četrtkovem incidentu, ko so po izvolitvi novega predsednika parlamenta v zgradbo parlamenta vdri podporniki VMRO-PPMNE, so razmere v Makedoniji mirne. Doslej so v povezavi z incidentom obtožili 15 ljudi.