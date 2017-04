Objavljena osnutka podzakonskih predpisov za dimnikarje

Ljubljana, 28. aprila - Ministrstvo za okolje in prostor je v sredo na svoji spletni strani objavilo osnutka podzakonskih predpisov, ki bosta skladno z novim zakonom o dimnikarskih storitvah podrobneje opredelila pregledovanje malih kurilnih naprav in določila tudi cene. Pripombe in predloge zbirajo do 26. maja, so danes sporočili z ministrstva.