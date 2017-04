Javni razsvetljavi posojilo EBRD

Ljubljana, 28. aprila - Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) je v okviru projekta podpore izboljšanja ulične razsvetljave v baltskih državah ter državah srednje in jugovzhodne Evrope družbi Javna razsvetljava odobrila do 5,5 milijona evrov posojila. S posojilom bo lahko refinancirala kratkoročni dolg in začela nove projekte, so sporočili iz EBRD.