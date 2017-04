V prtljagi madžarskih državljanov kilogram amfetamina

Maribor, 28. aprila - Policisti so v torek dopoldne v Šentilju ustavili osebni avtomobil nizozemskih registrskih številk, s katerim sta iz Avstrije v Slovenijo potovala madžarska državljana. Med pregledom vozila so v kovčku v prtljažniku odkrili vrečko s kilogramom amfetamina, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.