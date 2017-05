Študenti bodo znova izdelovali mostove iz špagetov

Maribor, 3. maja - Študenti tehniških strok se bodo letos znova pomerili v izdelovanju mostov iz špagetov. Na tridnevnem tekmovanju, ki se bo začelo danes na mariborski fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, se bo v znanju in spretnosti na tem področju pomerilo 130 tekmovalcev iz Slovenije in tujine.