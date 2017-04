V Občini Dolenjske Toplice konec vodovodnih del na Velikem Riglju

Dolenjske Toplice, 30. aprila - Pri novi kapelici na Velikem Riglju v Občini Dolenjske Toplice bodo v okviru kohezijskega projekta oskrbe Suhe krajine s pitno vodo danes obeležili konec del za tamkajšnji krajevni vodovod. V okviru projekta so do zdaj skupaj položili več kot 12 kilometrov cevovodov oz. skoraj šest kilometrov primarnih in dobrih šest kilometrov sekundarnih vodov.