V makedonski parlament vdrli podporniki VMRO-DPMNE

Skopje, 27. aprila - V makedonski parlament so danes vdrli protestniki, ki so želeli izraziti nasprotovanje po njihovem mnenju nepoštenim volitvam predsednika parlamenta. Gre sicer za podpornike stranke VMRO-DPMNE nekdanjega premierja Nikole Gruevskega. V kaosu je bil med drugim poškodovan vodja socialdemokratov (SDMS) Zoran Zaev, pretepeni pa so bili tudi novinarji.